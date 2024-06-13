Ankara’da husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara’da husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre olay Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen spor salonunun sahibi F.O. ile F.S. ile tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.S. isimli şahıs F.O.’yu tabanca ile vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanan F.S. ise gözaltına alındı.

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