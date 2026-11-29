Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın olayla ilgili medyada yer alan haber ve yorumlar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinin birinci fıkrası ile Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca başlatıldığı bildirildi.



MİLLİ PARKIN MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki bozayının vurulmasına ilişkin, yapılan ön inceleme sonucunda Soğuksu Milli Park Müdürünün görevden alındığı açıklandı.

Yavru ayıların takibi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekibin görevlendirildiği belirtilirken, farklı noktalarına 23'ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan, termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.