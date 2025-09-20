Ankara’da iki kamyonun çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Ankara’da kontrolden çıkarak karşı şeride giren kamyonun, başka bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Haymana-Polatlı Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, G.İ. kontrolündeki  patates yüklü , Haymana çıkışında aracının kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Ters şeritteki kamyon, M.Y kontrolündeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar G.İ. ile kullandığı araçta bulunan M.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Diğer kamyon şoförünün ise kazadan herhangi bir yara almadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

