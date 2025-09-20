Ankara’da iki kamyonun çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaza, Haymana-Polatlı Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, G.İ. kontrolündeki patates yüklü kamyon, Haymana çıkışında aracının kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Ters şeritteki kamyon, M.Y kontrolündeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar G.İ. ile kullandığı araçta bulunan M.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Diğer kamyon şoförünün ise kazadan herhangi bir yara almadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.