Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2  yaralı

Kaza, Keçiören ilçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi Senatoryum Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ara sokaktan çıkanotomobil, karşı şeritten gelen ve o esnada sollama yapan ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Hızını alamayan ticari araç, park halindeki araca çarparak durabildi.

Olayda her iki aracın şoförü de hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.