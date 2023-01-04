Ankara'da iki servis minibüsü çarpıştı: 25 yaralı

Ankara'da Temelli-Polatlı yolunda iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde meydana gelirken içinde işçilerin bulunduğu 06 PDM 34 plakalı servis minibüsüne, sürücüsünün ani fren yapması nedeniyle arkadan gelen 34 FBD 20 plakalı başka bir servis minibüsü çarptı.

Kazada 25 kişi yaralandı. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslara taşınıp, ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere götürüldü.

Durumu ağır olan 2 yaralı yola inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile alınıp, hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.