Ankara'da iki taksiciye dehşet: Biri yakıldı diğeri uçurumdan atıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki taksici 37 bıçak darbeli saldırıya uğradı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Hasköy mahallesinde 19 yaşındaki B.M. ile 23 yaşındaki B.Y, taksiye binerek Maltepe pazarına gitti.



Ardından Yakup Apdal Mahallesi'ne gideceklerini söyleyen B.M. ve B.Y. mahalle meydanına geldikleri sırada şoför E.Y. ile tartışmaya başladı. Bu sırada ön tarafta oturan B.M. yanında bulunan bıçakla E.Y'ye saldırmaya başladı.

PARMAK İZİ KALMASIN DİYE YAKTI

Aracın kapısını açarak dışarı atlayan E.Y, bağırmaya başladı. B.M, E. şoförün peşinden araçtan inip para isteyerek bıçaklamaya devam etti. Şoförün parasını alan B.M. ve B.Y. aracı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine E.Y. hastaneye kaldırılırken iki cani, aracı parmak izi kalmaması için ormanlık alana götürüp yaktı.

BAŞKA TAKSİYE BİNİP YİNE DEHŞET SAÇTILARI



Eve giden ve gece saatlerinde yeniden evden ayrılan caniler, bu kez de S.Y. kontrolündeki taksiye bindi. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan ıssız bir sokakta aracı durduran B.Y. ve B.M. yanlarındaki bıçağı S.Y'nin karnına saplamaya başladı. B.Y. ise S.Y'yi sırtından bıçaklarken, B.M. para istedi.



ARAÇ UÇURUMA YARALI HASTANEYE



S.Y. cebindeki 750 lirayı B.M. ve B.Y'ye vererek kendisini öldürmemeleri için yalvardı. B.Y. ve B.M. aracı alarak olay yerinde uzaklaşırken, ağır yaralı sürücü, yoldan geçen araçlardan yardım istedi. S.Y. hastaneye kaldırılırken, B.M. ve B.Y. bu aracı da uçurumdan aşağı attı.



Cani gençlerin olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenirken, B.M. ifadesinde, B.Y'nin üzerinde bulunan bıçağı çıkararak şoföre vurduğunu, sonra kendisinin de üzerindeki bıçak ile vurmaya başladığını, kendisinin ve B.Y'nin araçtan inerek şoförün ölüp ölmediğine baktıklarını söyledi.

''PARMAK İZİ KAN KALDI, YAKALIM''



Köydeki 4-5 vatandaşın yanlarına geldiğini kaydeden B.M, B.Y'nin aracın ön sürücü koltuğuna geçtiğini, kendisinin de yanına bindiğini, olay yerinden hızlıca uzaklaştıklarını, aracı ıssız bir yere götürdüklerini, B.Y'nin "Bu araçta parmak izi, kan kaldı, bu aracı yakalım" dediğini söyledi. Aracın kablolarını keserek üzerlerindeki kazakla tutuşturduklarını anlatan B.M, ardından kaçtıklarını belirtti.



B.Y. ise, B.M'nin ticari taksi şoförüne hiçbir şey demeden kemerinin arasından çıkarttığı bıçağı taksi şoförüne saplamaya başladığını, taksi şoförünün kapısını açarak taksiciyi dışarı doğru ittirdiğini, taksiden indiğinde B.M'nin bıçak ile yaralamaya devam ettiğini ifade etti. B.Y, "Taksici B.Y'ye 'Para vereyim bırak beni' dediğinde B.M'nin taksiciye 'Paralar nerede' diye sorduğunu ve taksicinin cebindeki paraları aldığını kaydetti.

TOPLAM 37 BIÇAK DARBESİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında B.M. ve B.Y. hakkında, "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma,' 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma', 'Yakarak mala zarar verme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 43'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianamede, B.M. ve B.Y'nin şoförleri öldürebilecek imkâna sahipken bunu yapmayıp yaralı olarak olay mahallinde bırakmış olmalarına karşın, darbelerin sayısı ve B.M'nin dayısına 'Birini daha öldürdüm' demesinin, eylemin yaralama değil kasten öldürme kastı taşıdığı aktarıldı.



İddianamede, E.Y'nin 17, S.Y'nin ise 20 bıçak darbesi aldığı, birçoğunun öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.