Ankara'da ikinci taksici tehditi: Müşteri kılığına girdi sürücüyü alıkoydu

Sincan ilçesinde müşteri görünümündeki N.E.B., paylaşımlı yolcu taşımacılığı üzerinden çağırdığı Y.E.'nin aracına bindikten bir süre sonra sürücüyü alıkoydu.



Saldırganın, Y.E.'yi tehdit ve küfür ettiği görüntüler sosyal medyada tepki toplarken konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından N.E.B. ile bindiği otomobilin arkasından önlerini kesmek için takipte olan arkadaşı H.Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı.

4 TAKSİCİ DE TUTUKLANMIŞTI



Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan başka bir olayda, sürücüye saldıran 4 taksici "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "yağmaya teşebbüs", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.