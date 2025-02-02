Ankara'da ikinci taksici tehditi: Müşteri kılığına girdi Martı TAG sürücüsünü alıkoydu

Sincan ilçesinde müşteri görünümündeki N.E.B., şehir içi ulaşım uygulaması Martı Tag üzerinden çağırdığı Y.E.'nin aracına bindikten bir süre sonra sürücüyü alıkoydu. Saldırganın, Y.E.'yi tehdit ve küfür ettiği görüntüler sosyal medyada tepki toplarken konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından N.E.B. ile bindiği otomobilin arkasından önlerini kesmek için takipte olan arkadaşı H.Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı. 4 TAKSİCİ DE TUTUKLANMIŞTI Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan başka bir olayda, sürücüye saldıran 4 taksici "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "yağmaya teşebbüs", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MARTI KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA



Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Gram yüreğiniz varsa bana saldırın" diyerek şu ifadelere yer verdi:



"Adaletten de korkmuyorlar. İyice azdılar. Gözleri döndü. O çocuğun hesabını sizden sormazsak adam değiliz, onlarca yıl cezaevinde kalmanız için adliye adliye gezeceğiz. Şimdi Ankara’ya geliyorum. Kendim TAG sürücülüğü yapacağım. Gram yüreğiniz varsa bana saldırın. Ankara’daki TAG sürücüsü kardeşlerim, rahat olun. Tüm gücümüzle devredeyiz. Tüm avukatlarımız, Ankara’daki alçakça saldırılarla ilgileniyor. Emniyet ve savcılık gerekeni yapıyor. Dünkü saldırıyı gerçekleştiren taksiciler tutuklandı, bugünküler de tutuklanacaktır. İnşallah onlarca yıl cezaevinde kalacaklar."