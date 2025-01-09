Ankara'da inşaatta göçük: 2 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.



Toprak altında kalan işçiler Sinan Yaman ve İzzet Keskin kurtarılamadı.

Ankara Valiliği, inşaat sorumlusunun gözaltına alındığını, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.