Ankara’da iş insanına kripto para tuzağı: 1,9 milyon dolarlık kripto para cüzdanını dolandırıcılardan geri aldı

Ankara'daki iş insanı, yurt dışı merkezli bir şirketle kripto para üzerinden yaptığı ticari anlaşmada siber dolandırıcıların hedefi oldu. Avukatı aracılığıyla kripto para borsasıyla iletişime geçen iş adamı, 1,9 milyon dolarlık kripto parayı dolandırıcılardan geri aldı.

Ankara’da iş insanına kripto para tuzağı: 1,9 milyon dolarlık kripto para cüzdanını dolandırıcılardan geri aldı

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’da e-ticaret firması sahibi bir iş insanı, yurt dışı merkezli bir şirket ile karşı tarafın talebi üzerine üzerinden ticari satım sözleşmesi yaptı.

Şirketle ticari faaliyetlerine devam eden iş insanı, bir süre sonra karşı tarafın ödeme yapmadığını fark etti. Şirket yöneticilerine mail yollayan iş insanı, karşı tarafın ödeme yapıldığına dair dekontları göndermesi üzerine 1,9 milyon dolarlık kripto para cüzdan hesabının ele geçirildiğini fark etti.

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Bunun üzerine iş insanı, avukatı Betül Akça’ya hukuki yardım için başvurdu. Avukat Akça, müvekkilinin kripto para cüzdanının teknik takibi için konuyu güvenlik birimlerine iletti.

Süreç içinde dolandırıcıların kripto para borsasını taklit ederek sahte arayüz oluşturdukları, iş insanının da bu sayfa üzerinden işlem yaptığı anlaşıldı.

“UZLAŞMA TALEP ETTİLER”

Avukat Akça, yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk açısından yeni sayılacak müşteri koruma politikalarından kaynaklanan bir kanuni açığı tespit ettikten sonra kripto para borsası şirketiyle görüştüklerini ifade etti.

Bu açığın kapatılması için kripto para borsası şirketinin, dolandırıcıların kimlik bilgilerini verdiklerini anlatan Akça, “Ulaşılamayacağını düşünen iletişime geçtiğimiz dolandırıcılar, uluslararası hukukta bu suçun cezasının büyük olduğunu anladıklarından uzlaşma talep ettiler ve müvekkil şirketin parasını iade ettiler.” dedi.

Akça, müvekkilinin olayda şanslı olduğunu, herkesin bu kadar şanslı olmayabileceğini ifade etti.

Son günlerde kripto varlık dolandırıcılığının arttığına işaret eden Akça, dolandırıcıların özgün yöntemler kullanmaya başladığını söyledi.

Müvekkilinin arayüz formuyla dolandırılmaya çalışıldığını ancak son dönemde kimlik avı, Bitcoin teklifleri, yüksek gelir içerikli vaatlerin de söz konusu olabildiğini anlatan Akça, “Bu durumlarda bireysel yatırımcıların hukuki haklarını çok net bir şekilde biliyor olmaları gerekmektedir. Zira nitelikli olarak varsayılıyor ve ne kadar hızlı bir şekilde hukuki sürece başlanılırsa olumlu yönde sonuç alma olasılıkları da artıyor.” dedi.

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