Ankara'da işçi servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Malıköy mevkisi Sincan-Temelli Yolu'ndan ilçe merkezine seyir halinde olan Metin Yücel (22) kontrolündeki 06 NR 137 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden yola çıkan Agah Öz (59) idaresindeki kamyon ile çarpıştı.



Kazada minibüsün sürücüsü Yücel ile servisteki 9 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ve çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.



Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.