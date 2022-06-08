Ankara’da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak sonrası bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gören 5 otomobilden biri kullanılamaz hale geldi.



Kamil Ocak Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü.



Huzur Apartmanı otoparkında bulunan 5 otomobil çöken duvardan zarar gördü. Otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

"ARABA KOMPLE GİTTİ"

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kullanılamaz hale gelen 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kuddusi Cantürk, AA muhabirine, aracını otoparka çekip yukarı çıktığını ve yarım saat sonra olayın yaşandığını belirterek, "Bir yağmur, bir afet, bir ses duyduk. Aşağı indik. Burası inmiş, aşağıya arabanın üzerine aşmış. Arabanın üzerine indi, araba komple gitti." dedi.



Öte yandan, Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi Göksun Sokak'ta da yağış sebebiyle yol çöktü.



Sürücüsü öğrenilemeyen 06 CTR 367 plakalı otomobil, çöken yolda oluşan çukurda kaldı. Hasar gören araç, çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

ANKARA'DAKİ SAĞANAKTA OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ