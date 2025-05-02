Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde sağanak sele neden oldu. Yağış sonrası evleri su bastı, itfaiye aracı sele kapıldı.

Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı

'nın Ayaş ilçesine bağlı Gençali Mahallesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran yağmur sonrası mahallede bazı yollar suyla kaplandı.

İTFAİYE ARACI SELE KAPILDI

İtfaiyeye ait bir kamyon derenin taştığı bölgeden geçerken sele kapıldı.
Araçta bulunan şoför Macit Kömürcü ve yanında bulunan belediye personeli son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı - 1 Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı

Selin götürdüğü itfaiye aracı bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, sele kapılan personelin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

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