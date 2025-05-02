Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı

İtfaiyeye ait bir kamyon derenin taştığı bölgeden geçerken sele kapıldı. Araçta bulunan şoför Macit Kömürcü ve yanında bulunan belediye personeli son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Aniden bastıran yağmur sonrası mahallede bazı yollar suyla kaplandı.

Ankara 'nın Ayaş ilçesine bağlı Gençali Mahallesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Selin götürdüğü itfaiye aracı bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.



Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, sele kapılan personelin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.