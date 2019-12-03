Ankara'da jandarmaya yönelik FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmış ya da aktif 18 jandarma personeli gözaltına alındı.



Emniyetten alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığının "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Söz konusu yapılanmayla irtibatı ve iltisakı olduğu, farklı semtlerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladığı gerekçesiyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan teğmen rütbesinde 1, astsubay rütbesinde 35 olmak üzere 36 personele yönelik operasyon sabahın erken saatlerinde Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlendi.



Bu kapsamda, hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevde 11'i görevden uzaklaştırılmış 36 jandarma personelinden 18'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

