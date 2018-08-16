Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir tankerde, 22 bin 473 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçede yol uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri tankeri durdurdu.
Tankerde yapılan aramada, 22 bin 473 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Gözaltına alınan E.A ve M.Y, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da yol uygulaması yapan ekipler tarafından durdurulan tankerde, 22 bin 473 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir tankerde, 22 bin 473 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.