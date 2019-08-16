Ankara'da sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi koordinasyonunda, Altındağ ilçesindeki Örnek ve Atıfbey mahallelerinde kaçak göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.
Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet birimlerinden personelin katıldığı uygulama kapsamında belirlenen 30 adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 kaçak göçmen yakalandı.
Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine yönelik işlem başlatıldı.
Ankara'da kaçak göçmen operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Başkentte polis ekiplerince yapılan uygulamada, Afganistan uyruklu 180 kaçak göçmen yakalandı.
Ankara'da sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi koordinasyonunda, Altındağ ilçesindeki Örnek ve Atıfbey mahallelerinde kaçak göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.