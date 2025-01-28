Ankara'da kadın cinayeti

Ankara Sincan'da, eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da kadın cinayeti

'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde, tartıştığı eşi Yücel D. tarafından 26 Ocak'ta bıçaklanan Meryem D., tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yücel D. ile eşi Meryem D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Yücel D., eşini bıçakladıktan sonra, aynı bıçakla kendini de boğazından yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yücel D. hayatını kaybederken, Meryem D. ise tedavi altına alınmıştı.

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