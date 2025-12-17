Ankara'da kadın cinayeti. 19 yaşındaki Sevgi öldürüldü

Kadın cinayeti haberi bu kez başkent Ankara'dan geldi.

Olay Altındağ ilçesinde yaşandı.

Yasin Özdemir isimli adam, tartıştığı eşini bıçaklayıp evden kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.