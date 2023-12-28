Ankara'da kadın cinayeti: Bekçi, eşini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık TOKİ Mahallesi'nde yaşayan 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orkun Oruç, eşine tabancayla ateş etti. Ayşe Oruç, kanlar içerisinde yere yığılırken Orkun Oruç aynı tabanca ile intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelenmelerinin ardından çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

