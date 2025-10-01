Ankara'da kadın kuaförüne pompalı tüfekle saldırı
Ankara'da bir kadın kuaförüne pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. İşletme sahibi kadın yaralandı.
Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde bulunan bir kadın kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi.
Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Kırılan camlar nedeniyle kuaför işletmecisi kadın yaralandı.
Olayın arından kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
