Ankara'da kadın kuaförüne pompalı tüfekle saldırı

Ankara'da bir kadın kuaförüne pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. İşletme sahibi kadın yaralandı.

Ankara'da kadın kuaförüne pompalı tüfekle saldırı

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde bulunan bir kadın kuaförüne düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Kırılan camlar nedeniyle kuaför işletmecisi kadın yaralandı.

Olayın arından kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...