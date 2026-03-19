Ankara'da kadına kezzaplı saldırı tehdidi: "13 yıldır şiddet uyguluyor"

Ankara'da H.Y. isimli kadın, 13 yıldır birlikte yaşadığı adamın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Olay, Sincan ilçesinde yaşandı.

31 yaşındaki H.Y., 13 yıldır birlikte yaşadığı B.M. tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü ileri sürdü. H.Y. 11 ve 13 yaşındaki kızlarının dini nikahla birlikte yaşadığı B.M.'nin ailesi tarafından alıkonulduğunu ve B.M.'nin aynı zamanda uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu iddia etti. Kadın, eşinin ilerleyen zamanda olası bir boşanma durumunda malların paylaşımını engellemek amacıyla resmi nikah yapmak istemediğini savunurken aynı zamanda eşinin ailesi tarafından da şiddet gördüğünü ve defalarca şikayette bulunduğunu söyledi.

İLK DOĞUMUNDA İHBAR EDİLMEMEK İÇİN KAÇIRILDI

Kadın yaşadıklarını anlatmaya devam ederken, B.M.'nin akrabası olduğunu ve tanıştıklarında ise 16 yaşında olduğunu belirtti. H.Y., tanıştıkları dönem reşit olmadığı nedeniyle resmi nikahının yapılmadığını fakat reşit olduğu zaman resmi nikahının yapılacağı vaadinin verildiğini söyledi. İlk çocuğuna hamile kaldığında hastaneye giden H.Y., hastanedekilerin durumdan şüphelenmesi üzerine şikayet edileceklerinden korktuklarını ve kayınbabasının kendisini başka yere kaçırarak durumundan kurtulduğunu anlattı. İlerleyen süreçlerde de “yaşadığım durumlardan utandığımı söyledim” diyerek resmi nikah isteyen H.Y., eşinin ailesinden şiddet görmeye başlayınca artık bunu talep etmediğini dile getiriyor.

PANTOLON GİYDİĞİ İÇİN DARBEDİLDİ

Kadın, karşı tarafın kendisini çeşitli bahanelerle darbettiğini söylerken, birlikte yaşadığı kişiyi başka kadınlarla da gördüğünü ekledi. B.M.'nin çoğu zaman eve gelmediğini ve başka kadınlarla yakaladığı zaman nedenini sorduğunda da “Sen pantolon giyiyorsun. Edepsizsin. Nikah yapılacak kadın değilsin” dediğini öne sürdü. Kaldığı psikolojik şiddete dayanamayan kadın zaman zaman ailesinin evine dönse de, “çocuklarımın özlemi ağır basıyordu” diyerek yaşadığı evine döndüğünü ve o zamanlarda da aynı muamelelere maruz kalmaya devam ettiğini anlattı.

Aynı zamanda H.Y.'nin telefonunda pantolon giydiği için B.M. tarafından darbedildiği anlara ait görüntülere ulaşıldı. B.M.'nin, H.Y.'yi darbettikten sonra olayı kayda aldığı ve pantolon giydiği için tepki gösterdiği anlar görüldü.

MALLAR BÖLÜNMESİN DİYE RESMİ NİKAH YAPILMADI

H.Y., geçen yılların ardından neden resmi nikah kıyılmadığını ise şöyle anlatıyor:

"Resmi nikah kıymamalarının sebebi duyduklarıma göre ileride boşanma durumu olursa mal varlıklarının bölünme korkusuymuş. Eşim de çoğu kez beni darbederken ağzından aynı şeyi kaçırmıştı. Ben defalarca mal varlıkları için gelmediğimi ve yuvamı kurtarmak için direndiğimi söyledim. Buna rağmen hareketlerine hala devam etti. Ailesi de karşı gelmek yerine yaptıklarını destekliyordu.

İlk hamile kaldığım dönemden beri şiddet görmeye başladım. Erken gebelik riski dahi yaşadığım oldu. Hastanede müdahale ederek erken doğum yapmamın önüne geçildi. Daha sonra kayınpederim hastaneye gelerek, ‘Torunuma bir şey olursa seni mahvederim' diyerek tehdit etti. Korktuğum için doktorlara merdivenden düştüğümü söylemek zorunda kaldım."

“YÜZÜNE KEZZAP ATACAĞIM”

H.Y. kaldığı şiddete ve tehdite dayanamayarak çok kez şikayetçi olduğunu ve artık ayrı yaşadığını belirtti. Çocuklarının eşi ve ailesinin yanında kaldığını söyleyen H.Y., çocuklarını almak isteyince de B.M.'nin “Aç köpek, sen çocuklara nasıl bakacaksın” şeklinde hakaretlerde bulunduğunu anlattı. Çocuklarından uzun süredir ayrı kaldığını belirten H.Y., çocuklarının da psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Çocuklarını almak üzere dava açtığını söyleyen kadın, geçmişteki bir duruşmasında yaşadıklarını anlattı:

"Uzlaştırıcı biriyle anlaşmışlar. O kişi bana çocuklarımdan dolayı davadan vazgeçmemi söyledi. Ben de evlatlarımı düşünerek kabul ettim. Yıllarca hep böyle devam etti bu durum. Kocam, ‘Seni öldüreceğim, keseceğim göreceksin. Yüzüne kezzap atacağım. İnsan içine çıkamayacak ve aynada kendine bakamayacak hale geleceksin' diyerek tehdit etti. Çocuklarım var diye hep sustum"

“ALKOL VE MADDE KULLANIYOR”

Karşı tarafın alkol kullandığını ve uyuşturucu madde de kullandığını öne süren H.Y., çocuklarını istediği zaman da yine hakarete maruz kaldığını ve artık çocuklarını yanında görmek istediğini belirtti.