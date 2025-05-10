Ankara'da kamyon otobüse çarptı: Bir ölü, beş yaralı

Ankara-Niğde Karayolu'nda kontrolden çıkan kamyonun, şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Niğde Karayolu’nun 153'ncü kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, İstanbul-Hatay seferini gerçekleştiren yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon şoförünün yaşamını yitirmesine neden olan kazada otobüsteki beş yolcunun da yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledilirken kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.