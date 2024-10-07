Ankara'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Şimşek (54) ve araçta bulunan eşi Gülizar Şimşek hayatını kaybetti.

Ankara'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Gece saatlerinde Beypazarı- yolu Ayaş Karayolları Şube Şefliği önünde, Hasan şimşek (54) yönetimindeki otomobil, önünde giden Ahmet Kul yönetimindeki kamyona çarptı.

Otomobilin büyük hasar gördüğü kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilin sürücüsü Hasan Şimşek ile yanında bulunan eşi Gülizar Şimşek’in çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Ahmet Kul’un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkan Video

Güncel Dosya: Büyüyen sorun yaşlı bakımı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...