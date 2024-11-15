Ankara'da karı-koca evlerinde ölü bulundu

Olay, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Gordion Caddesi Sivrikaya apartmanında bulunan Ali Osman Er ve eşi Medine Er'in yaşadığı dairede meydana geldi. Er çiftinden haber alamayan komşuları tarafından eve itfaiye ekipleri çağırıldı.

Camı kırarak içeri giren itfaiye görevlileri çiftin yatak odasında cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, çiftin dün akşam yemeğinde balık yedikten sonra yattıkları ve gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettikleri üzerinde duruldu.



Haymana Demirözü köyü nüfusuna kayıtlı olan çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KOMBİYE BAĞLI DOĞALGAZ BORUSU YERİNDEN ÇIKMIŞ"



Ali Osman Er ile eşi Medine Er'in evlerinde yapılan detaylı incelemede, evde bulunan kombinin doğalgaz borusunun yerinden çıktığı tespit edildi.

Çiftin, doğalgaz zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Medine ve Ali Osman Er çiftinin kesin ölüm sebebi, adli tıp kurumunda yapılan incelemenin ardından belli olacak.