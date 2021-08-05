Ankara'da kaybolan Şirin Dilan Erdoğdu 16 saat sonra bulundu

Ankara'da kedilere su vermek için evden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel engelli Şirin Dİlan Erdoğdu'dan (26) iyi haber geldi.

16 saat sonra telefon sinyalinden ulaşılan Şirin Dİlan, polis ekiplerince bulundu ve ailesine teslim edildi.

Polis ve bölge halkı, gece boyu kaybolduğu Batıkent'te Şirin Dilan'ı aradı. Telefon sinyalinden alınan bilgiyle Erdoğdu'nun Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta olduğu belirlendi.

Bölgeye giden ekipler, genç kızı saat 07.00 sıralarında yürürken buldu. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Şirin Dilan, ailesi ile buluştu. Gözyaşı döken Şirin Dilan, anne ve babasını sarılarak öptü.

KAÇIRILMA YOK



Türkan Erbil, kaçırılma durumu olmadığını belirterek, çok korktuklarını ve kızlarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 saatlerinde, annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kedilerin su vermek için evden çıkmış, daha sonra kendisine ulaşılamamıştı.

Şirin Dilan uzun bir süre eve dönmeyince meraklanan ailesi etrafta aramaya çıktı. Kızlarını bulamayan aile polise kayıp ihbarında bulundu.



Sosyal medyada genç kızın bulunması için paylaşımlar yapılmıştı.