Ankara'da kaza yapan TIR alev alev yandı
Ankara'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan TIR, alev alev yandı. Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da kaza yapan TIR'da yangın çıktı.
Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Sincan ilçesi Malıköy mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, bariyere çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle TIR'dan çıkan alevler kısa sürede aracın her yerini sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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