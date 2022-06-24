Ankara'da kızdıkları kişinin aracını devirdiler

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga çıktı.

Olay, Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre mahalle sakinleri, otomobil sürücüsü Kadir D'yi, daha önce üzerilerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu.

Sürücü Kadir D'yi otomobilden indirdikten sonra döven ekip, daha sonra otomobilini devirdi.

Olay yerinden uzaklaşan Kadir D. eve gidip ekmek bıçağını alarak mahalleliye saldırdı.

İhbar üzerine polis ekipleri geldi.



Ekipler, mahalleliyi sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.



Kadir D’yi, babası Ahmet D’yi ve olaya karışan Mehmet Ç. ile Yaşar Ç'yi gözaltına alındı.



Devrilen otomobil ise trafik ekipleri tarafından çekilerek Kadir D’ye cezai işlem uygulandı.



''EN SONUNDA DAYANAMADIK''



Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, “Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor ki, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi” dedi.