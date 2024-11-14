Ankara'da KKTC'nin 41. Kuruluş Yıldönümü resepsiyonu

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı.



Davetliler arasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile kuvvet komutanları da yer aldı. Gecede konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs meselesine değindi.



Adada fiili olarak iki devletin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını ve Kıbrıs Türk Devleti’nin giderek daha fazla güçlenmesi, uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması için gayretle mücadelemize devam edeceğiz." dedi.



