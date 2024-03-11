Ankara'da komşu kavgası: 3 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde, aralarında bir süredir gürültü şikayeti nedeniyle sorun olan iki komşunun tartışması kanlı bitti.

A.B. ve H.Ö. arasında çıkan tartışmanın ardından olaya müdahil olan ve kimliği henüz belirlenemeyen A.B.’nin arkadaşı, H.Ö.’ye tüfekle ateş etmek isterken, yanlışlıkla kendi arkadaşı A.B.’yi bacağından yaraladı.

A.B.'nin arkadaşı olan zanlı ardından olay yerine gelen H.Ö.’nün kız kardeşi D.Ö. ve arkadaşı H.A.’yı da yaraladı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kimliği belirsiz şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

