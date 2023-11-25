Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerim Tokgöz müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GÜN İÇİNDE İKİNCİ KOMŞU CİNAYETİ



Öğlen saatlerinde Ankara'da yaşanan bir diğer komşu kavgasında ise 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Sincan ilçesinde yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.