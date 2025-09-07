Ankara'da komşuların "çöp ev" isyanı

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, 5-6 yıldır biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku halk sağlığını tehdit ediyor. Kötü kokudan rahatsın olan komşular, evde yaşayan yaşlı kadının ruh sağlığının yerinde olmadığını ve yaşlı kadının bahçelerine zarar verdiğini ileri sürdü. Çevredeki komşuların şikayeti üzerine yetkililere başvurduklarını ifade eden mahalle muhtarı Akgül Tabak, hem evin temizlenmesi hem de yaşlı kadının tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

"MANZARA BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"



Kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinden kendisine defalarca şikayet geldiğini belirten Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak, "Geldiğimizde manzara gerçekten bizi çok şaşırttı. Ayağımıza poşetler giyerek, maskelerimizi takarak evin çevresine zor girdik. Kapıya vurduk, kimse açmadı. Buranın bir an önce temizlenmesi ve teyzemizin hastanede tedavi edilmesini talep ediyorum." diye konuştu.



Çöplük evden yayılan kokudan dolayı camlarını açamadıklarını ve evde yaşayan yaşlı kadının çocuklara saldırdığını belirten mahalle sakinlerinden Hakan Şimşek, "Bu kötü kokan binanın arka komşusuyum. Kötü kokan evde bir engelli vatandaşımız var. Yetkili yerlere şikayette bulunduğumuz halde bir çözüm bulunamadı. Son çareyi mahalle muhtarımıza başvurmakta kaldık. Onun sayesinde zabıta ekipleri, polis ekipleri gelip bir inceleme yaptı burada." şeklinde konuştu.