Ankara’da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpıp takla attı: 2 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil önce yoldan geçen yayaya ardından da park halindeki araçlara çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü ile çarptığı yaya ise yaralandı.

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpıp takla attı: 2 yaralı

Olay, Çankaya’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 DG 1872 plakalı aracın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce bir yayaya ardından da park halindeki iki araca çarptı.

Metrelerce savrulan otomobil takla atarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile çarptığı kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Takla atan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normal akışına döndü.

“ÇARPAN SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ DEĞİLDİ”

Olay anına tanık olan bir vatandaş, “Bir gürültü sonrası sessizlik yaşandı. Ondan sonra zaten hemen ambulans ve polis ekipleri geldi. Çarpan sürücünün durumu iyi değildi. Yaya da iyi değildi, o da bağırıyordu. İkisinin de durumu kötüydü. Hastaneye götürdüler” diye konuştu.

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