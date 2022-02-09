Ankara'da köpek saldırısına uğrayan adamı mahalleliler barikat kurarak kurtardı

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi’nde Tayfun Esmer (42), akşam evine dönerken kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Onlarca köpeğin arasından Esmer’i mahalle sakinleri arabalarla barikat kurarak kurtardı.

Dehşet dolu anları anlatan Esmer, kendisinin de hayvansever olduğunu belirterek, başıboş gezen köpeklere bir çare bulunmasını istedi.



"BAĞIRARAK KORKUTMAYA ÇALIŞTIM"

Köpek sürüsü ile başa çıkamadığını dile getiren Esmer, “Ablamı ziyarete gidiyordum, otobüsten indikten sonra siteye doğru yürüdüm. Arka tarafta villaların olduğu tarafta önce bir tane köpek geldi ve püskürtmek için köpeğe ‘Hoşt’ dedim. Bir anda kalabalık oldular. Villa çitlerine doğru geri çekildim. Bağırarak korkutmaya çalıştım, bu yüzden sesim kısıldı" dedi.

"ARAÇLARLA BARİKAT KURDULAR"

Boğazına saldırmasınlar diye düşmemeye çalıştığını belirten Esmer, "Ellerimle ve ayaklarımla kendimi savunmaya çalıştım. Bir yerden sonra takatim kesildi, mücadele edemedim. Bir umut bağırıyorsun bir araç gelip kurtarsın ya da insanlar gelip taş atsın diye. O an hiçbir şey yapamıyorsun, eğilip kalkamıyorsun. Kabanımı parçalamışlar, ayaklarıma saldırmışlar fark etmedim bile" diye konuştu.

Esmer daha sonra etraftan yarıdımına gelenler olduğunu söyledi. Mahallelilerin araçlarla barikat kurduğunu söyleyen Esmer, "Sonrasında ‘Kanları silelim’ dediler. Başta anlamadım, kafamı aşağı çevirdiğimde ayaklarım kanlar içerisindeydi. Şehir Hastanesi’nin acil servisine yetiştirdiler. Çok şükür saniyelerle bu şekilde kurtulduk” ifadelerini kullandı.



"BEN 42 YAŞINDAYYIM, ÇOK ZOR MÜCADELE ETTİM"



Saldırı öncesinde ablasının çevrede köpek saldırısı yaşandığını söylediğini aktaran Esmer, “Daha öncesinde ablam, ‘Akşamları sakın dışarı çıkma’ şeklinde uyarmıştı. Bu kadarını ben de beklemiyordum. O kadar vaka duyuyoruz, yeri geldiğinde biz de uyarıyorduk. Köpeklere zulmedilsin istemiyoruz ama çocuklar nasıl dayanacak? Ben 42 yaşında insanım, ben çok zor mücadele ettim” diye konuştu.