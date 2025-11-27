Ankara'da korkunç cinayet: Nurselen öldürüldü

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir binada sabah saatlerinde iddialara göre, F.Y. (51) ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Nurselen G. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y. tabanca ile Nurselen'i başından vurdu.

Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırgan ise gözaltına alındı.