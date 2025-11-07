Ankara'da korkunç kaza: Aynı aileden üç kişi öldü
07.11.2025 19:42
İHA, AA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki tankere arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saat 14.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı 06 BTF 846 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.
Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.