Hayatını kaybettiği belirlenen Aymergen'in cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Aymergen'in bugün Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

"TELEFONU TUTMAK İÇİN ATLAYINCA YERE DÜŞMÜŞ"



Olayla ilgili konuşan ölen çocuğun halası Hediye Aymergen, "Çocuk oyun oynamak için annesinin telefonunu alıp yatak odasına gitmiş.

Telefonu camdan düşürmüş. Tutmak için atlayınca yere düşmüş. Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedi yerde görünce çığlık atmış.

Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrenciydi. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi." dedi.