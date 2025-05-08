Ankara'da korkunç olay: Kanser hastası, eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da korkunç bir cinayet işlendi.



Olay, dün gece saatlerinde Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Zekai Mallı (67), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Adalet Mallı'yı (65) tabancayla vurdu.

Zekai Mallı daha sonra aynı silahı kendine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Çiftin cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.