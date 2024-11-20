Ankara’da korkunç olay: Yol kavgasında dövülerek öldürüldü

Ankara’da trafikteki kavga, cinayetle sonuçlandı.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada H.K., motosikletteki Ç.K. (20) ile B.N. (25) tarafından saldırıya uğradı.



H.K.’ya saldıran Ç.K. ile B.N. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Acil serviste tedaviye alınan H.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Polis, yaptığı çalışma sonucunda iki şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.