Ankara'da korkutan anlar! Sokağa çıkıp etrafa ateş açtı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişinin etrafa ateş açması mahallede paniğe neden oldu. Sokağa inerek etrafa ateş açmaya başlayan kişinin ailevi sorunları olduğu öne sürüldü. Şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Ankara'da korkutan anlar! Sokağa çıkıp etrafa ateş açtı

Gece saatlerinde 'nın Sincan ilçesi Gazı Osmanpaşa Mahallesi Aziz Caddesi'nde korkutan anlar yaşandı.

Ailevi sıkıntıları olduğu iddia edilen bir kişi sokağa çıkarak etrafa ateş açmaya başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahsın ateş açmaya devam etmesinin ardından olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri ve müzakereci sevk edildi.

Şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Resmi Gazete'de bugün (17 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (17 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 kişi yaralandı

Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 kişi yaralandı

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...