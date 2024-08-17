Ankara'da korkutan anlar! Sokağa çıkıp etrafa ateş açtı

Gece saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Gazı Osmanpaşa Mahallesi Aziz Caddesi'nde korkutan anlar yaşandı.

Ailevi sıkıntıları olduğu iddia edilen bir kişi sokağa çıkarak etrafa ateş açmaya başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahsın ateş açmaya devam etmesinin ardından olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri ve müzakereci sevk edildi.

Şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.