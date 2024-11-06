Ankara'da korkutan yangın

Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ankara'da korkutan yangın

Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 946. Sokak'ta bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

sırasında yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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