Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren Buket Özgünlü tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen köpekleri bakımsız kaldıkları gerekçesiyle alıp Ankara'ya taşıyan ve gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında bir dernek çalışanı M.S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren Buket Özgünlü tutuklandı

'nın Gölbaşı ilçesinde kurduğu Patiliköy Barınağı'nda hayvanseverlerin bağışlarıyla sokak köpeklerinin bakımını üstlenen ve aynı zamanda Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan Buket Özgünlü'nün, Siverek'teki hayvan barınağında bulunan hastalığı taşıyan köpekleri alıp 'ya getirdiği ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, Siverek'teki barınaktan 35 köpek ve 3 yasaklı ırkı alıp, Ankara'ya yola çıktığını söyleyerek, "Barınaktaki köpeklerin hepsi hasta. Hiçbiri kısır değil. Kısırlaştırmama nedenleri de kuduz varmış, 3-4 tane kuduz çıkmış. Bunlar da o nedenle kısırlaştırma yapamıyorlarmış. Bebekler doğmuş, hepsi hasta, ne ararsanız var. Şu anda 35'e yakın sokak hayvanı aldık, aracımıza yükledik, 3 de yasaklı ırk, hastaydı, onlar da aracımıza yüklendi. Ankara'ya doğru yola çıktık. Kliniklere giriş yapıp, kısırlaştırılıp, tedavileri olacak." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Siverek'ten getirilen hayvanlar tespit edilerek karantinaya alındı.

Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. ise gözaltına alındı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve tarım il müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren Buket Özgünlü tutuklandı - 1

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buket Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "Hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından Özgünlü, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.

PATİLİKÖY'DEN AÇIKLAMA

Buket Özgünlü'nün kurduğu Patiliköy Barınağı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün Şanlıurfa’dan Ankara'ya getirilen, testlerinde gençlik hastalığı olduğu öğrenilen canlar şu an büyükşehir barınağında karantinada. Süt tozu beslenenler var. Serum alanlar var. söz konusu bile değil. Yarın detaylı bilgi aktarımı yapacağız. İçlerinde çok hasta olanlar var. Dileriz hayata tutunurlar." denildi.

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren Buket Özgünlü tutuklandı - 2

BOŞ VARİLLERDEN TREN YAPMIŞTI

'da Buket Özgünlü, 11 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başladıktan sonra Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni kurdu.

Farklı illerden getirilen engelli köpeklerin bakımını üstlenen Özgünlü, hayvanseverlerin de desteğiyle engelli köpekler için boş varillerden tren yapmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

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