Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişiler yakalanarak gözaltına alındı

Ankara Valiliği, hasta köpeklerin Ankara'ya getirildiği iddiası üzerine önlem almak için çalışma başlattı. Hastalıklı köpeklerin karantinaya alındığını ifade eden Valilik, söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara'da kuduz alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren kişiler yakalanarak gözaltına alındı

Valiliği, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” açıklamasını yaptı.

"HAYVANLAR KARANTİNAYA ALINDI"

Ankara Valiliği X hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Açıklamanın devamında söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı kaydedildi.

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