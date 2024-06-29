Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaç devrildi, 4 araç hasar gördü

Gün içerisinde kentin bazı kesimlerinde artan rüzgarın hızı hayatı olumsuz etkiledi. Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi, Şehit Cemalettin Koçak Sokağı'nda meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle yıkılan bir ağaç, park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. İhbarla olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alıp, yolu kapattı.

Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırma çalışması başlattı.