Ankara'da kuzu yüklü TIR devrildi, hayvanlar telef oldu

Kaza, Haymana’nın Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen küçükbaş hayvan yüklü TIR, freninin boşalması sonucu dereye yuvarlandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan kuzular dereye düşerek telef olurken, TIR sürücüsü yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.