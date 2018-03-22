Ankara’da lastiği bıçakla kesip, araçtan 50 bin lira çaldılar

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ATM'lere para transferi yapan bir firmaya ait para nakil aracı, 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halindeyken, lastiğinin patlaması nedeniyle yol kenarına park etti.



Aracın tekerleğini değiştirmek isteyen güvenlik görevlileri Ç.K. ve H.Ç, stepne lastiğini çıkarmak için kapıları açtığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce etkisiz hale getirildi.



Aracın ön koltuğunda bulunan çantadaki yaklaşık 50 bin lirayı çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek, hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, araçta ve çevresinde inceleme yaptı.



Görevlilerin ifadesine de başvuran polis, soygunu yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Bu arada hırsızların, para nakil aracının lastiğini bıçakla kestikleri öğrenildi.