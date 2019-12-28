Ankara'da Libya tezkeresi hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın Türkiye'den askeri destek talep etmesi halinde davete icabet edileceğini açıklamıştı. Bütçe görüşmelerinin ardından Meclis iki hafta tatile girdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda tezkerenin 7-8 Ocak tarihlerinde Meclis'e sevk edilebileceğini belirtmişti. Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle tezkere mesaisi öne çekildi.



AK Parti yönetiminden milletvekillerine gönderilen mesajda, tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulabileceği, Genel Kurul'daki görüşmelerinin ise 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilebileceği vurgulandı.



Milletvekillerinden programlarını bu gelişme ışığında güncellemesi istenirken, tezkereye ilişkin kesin takvimin pazartesi günü netleşeceği belirtildi.