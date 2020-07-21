Ankara'da Libya trafiği

Ankara, Moskova'dan kritik bir heyet ağırlıyor.

Vershinin başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Görüşmelerde öncelikli gündem başlığı Libya.

Hem ulusal mutabakat hükümetinin hem de Hafter güçlerinin kırmızı çizgi olarak belirlediği Sirte ve Cufra'da sahadaki son durumun ele alınacağı toplantıda, Rus Heyetin yeni bir öneri getirebileceği belirtiliyor.

İki ülkenin genelkurmay ve istihbarat servislerinden yetkililerinin de katıldığı toplantı saat 16.30'da başladı.

Türk ve Rus heyetlerin görüşmesinde Libya'nın yanısıra Suriye'deki son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.