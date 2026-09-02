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Ankara'da markette korku dolu anlar

02.09.2026 14:21

Ankara'da markette korku dolu anlar
DHA
DHA
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı.

Ankara'da bir markette korku dolu anlar yaşandı.

 

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi.

 

Markette karşılaşan ve husumetli olan Şahin A. ile Hikmet P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin A., yanında bulunan tabancayla Hikmet P.'ye ateş etti.

 

Hikmet P. de üzerindeki tabancayla karşılık verdi. Çatışmada, Hikmet P. bacağından vuruldu.

DHA

Marketin müşteri servisi kurşunların hedefi oldu.

BİR KİŞİ YARALANDI, BİR KİŞİ GÖZALTINDA

 

Yaralı Hikmet P., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

 

Şahin A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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