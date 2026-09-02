Ankara'da markette korku dolu anlar

Ankara 'da bir markette korku dolu anlar yaşandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi.

Markette karşılaşan ve husumetli olan Şahin A. ile Hikmet P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin A., yanında bulunan tabancayla Hikmet P.'ye ateş etti.

Hikmet P. de üzerindeki tabancayla karşılık verdi. Çatışmada, Hikmet P. bacağından vuruldu.