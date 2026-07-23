Ankara'da masaj salonlarına fuhuş baskını

Başkentteki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, kentte fuhuş yapan ve aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda çalışma yürüten Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, bazı işletmelerde masaj , özel terapi ve SPA adı altında fuhuş yapıldığını tespit etti.

TELEFONDA ŞİFRELİ KONUŞMALARLA RANDEVU VERDİLER

Ekipler, şüphelilerin internet üzerinden reklam yapıp, telefonda şifreli konuşarak randevu ayarladıklarını da belirledi.

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşletmelere idari para cezası uygulandı ve iş yerleri mühürlendi.