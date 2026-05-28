Ankara'da memura 9 gün NATO izni

28.05.2026 09:35

Anadolu Ajansı

NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek.

NTV - Haber Merkezi
Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'nın 9 ilçesinde görev yapan kamu personelleri idari izinli sayılacak.

Ankara, NATO Liderler Zirvesi’ne hazırlanıyor.

 

Zirve kapsamında kentte önlemler alınmaya başladı.

 

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

 

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'deki kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

 

SINAV YAPILMAYACAK

 

Sağlık, güvenlik, itfaiye ve ulaşım gibi devamında fayda görülen alanlarda görev yapan personellerin idari izin uygulaması kapsamı Ankara Valiliği tarafından belirlenecek.

 

Zirvenin gerçekleştirileceği tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler planlanmayacak.

